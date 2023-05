Capriolo incastrato tra inferriate | liberato dai Vigili del Fuoco

Liberato dai Vigili del Fuoco, a Sasso Marconi, sulle colline del Bolognese, unche era rimastotra le inferriate di una recinzione di una abitazione privata. Una squadra di pompieri è intervenuta intorno alle 7: allargate le inferriate, l'animale è stato ...Questa mattina i Vigili del fuoco del comando di Bologna sono intervenuti per soccorrere unnelle inferriate di una recinzione. E' successo a Sasso Marconi. La squadra ha provveduto a disincastrare l'animale e, verificate le sue condizioni, a rimetterlo in libertà.I vigili del fuoco del comando di Imperia nella serata di oggi hanno liberato unin via Serrati su capo Berta. L'animale era rimastocon la testa tra due sbarre di un cancello. Il personale dei vigili del fuoco ha liberato l'animale dopo che stato sedato dal ...

Sasso Marconi, capriolo incastrato in una recinzione: arrivano i vigili ... il Resto del Carlino

Liberato dai Vigili del Fuoco, a Sasso Marconi, sulle colline del Bolognese, un capriolo che era rimasto incastrato tra le inferriate di una recinzione di una abitazione privata. (ANSA) ...Bologna, 1 maggio 2023 - Mattinata a lieto fine per un capriolo a Sasso Marconi. L'animale si era incastrato in una recinzione, senza riuscire a muoversi. Per liberarlo ci è voluto l'intervento tempes ...