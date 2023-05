Canoa slalom | Campionati Italiani Assoluti Ivrea 2023 | assegnati i titoli nazionali individuali ed a squadre

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 maggio 2023) Si sono disputati addie kayak cross, nuova specialità olimpica che esordirà a Parigi 2024: nello Stadio della, tra le rapide della Dora Baltea, sono statied a. Nella canadese maschile affermazione di Raffaello Ivaldi (Gruppo Sportivo Marina Militare) in 89.91 (2 penalità), che precede di 0.70 Roberto Colazingari (Centro Sportivo Carabinieri), secondo in 90.61 (percorso netto), e Flavio Micozzi (Gruppo Sportivo Marina Militare) terzo in 91.14, a 1.23 (2 penalità). Nel kayak maschile Giovanni De Gennaro (Centro Sportivo Carabinieri) si impone in 81.27 ...