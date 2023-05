Campania | allerta meteo per piogge e temporali fino alle 20 di domani

(Di lunedì 1 maggio 2023) La Protezione Civile della Regioneha prorogato la vigentepergià in vigore su tutta la20 di, martedì 2 maggio. Il livello di criticità, ossia del rischio idrogeologico perè Giallo su tutto il territorio per “precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità”. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Le precipitazioni, in alcuni punti del territorio quindi saranno repentine e intense e potrebbero causare caduta di rami o alberi e ...

La Protezione Civile della Regioneha prorogato la vigentemeteo per piogge e temporali già in vigore su tutta lafino alle 20 di domani, martedì 2 maggio . Il livello di criticità, ossia del rischio ...Fino alle ore 20 di domani 2 ...Il Bollettino della Protezione Civile valido per la giornata del 1° maggio vede un'di colore giallo per Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise,, Puglia, Basilicata, Calabria e ...

Meteo domani Napoli e Campania, l'allerta meteo gialla prorogata anche martedì ilmattino.it

Allerta arancione, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, su vasta parte dell'Emilia-Romagna per criticità idraulica e idrogeologica legate a temporali e rovesci. A disporla sono l'Arpae e la Pr ...Prorogata l’allerta meteo gialla su tutta la regione fino alle 20 di domani, martedì 2 maggio: previste piogge e temporali ...