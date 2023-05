Calendario Mondiali judo 2023 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ancora pochi giorni di attesa e poi i riflettori della ABHA Arena di Doha si accenderanno in occasione dei Campionatidi, inda domenica 7 a domenica 14 maggio. La rassegna iridata rappresenta l’evento più prestigioso e importante della stagione, con in palio le medaglie e punti pesanti in ottica ranking di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024. L’Italia sfrutta il contingente massimo a disposizione da regolamento e potrà contare su una selezione composta da 9 uomini e 9 donne, con l’obiettivo di eguagliare o addirittura incrementare il bottino di due podi ottenuti nell’ultima edizione di Tashkent 2022. L’anno scorso furono Christian Parlati e Assunta Scutto a mettersi in luce tra gli azzurri, mettendosi al collo rispettivamente l’argento nei 90 kg ed il bronzo nei 48 ...