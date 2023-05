(Di lunedì 1 maggio 2023) Ecco ilcon glideldi Stefanotra Serie A e Champions League in questo mese diappena iniziato

Ilfa diversamente perché sa di avere un certo tipo di: ma in questo momento l'Inter sta bene, ma deve avere coraggio e andare a Verona con un turnover profondo se vuoi stare bene in ...... e aggiungete anche il fatto che Inter esi affronteranno in semifinale di Champions League e ... A sei giornate dalla fine della Serie A, andiamo quindi a vedere nel dettaglio ildelle ...L'Inter batte la Lazio e, approfittando dell'1 - 1 dell'Olimpico tra Roma e, aggancia il quarto posto. Si avvicina anche l'Atalanta con la vittoria di Torino. Ecco risultati edelle ...

Calendario Milan: gli impegni di maggio dei rossoneri di Pioli Pianeta Milan

Spezia raggiunto ma oggi salvo, importantissimo il rigore di Strefezza per il Lecce che mercoledì affronta la Juve, inizia a tremare anche l&rs ...L'analisi del calendario di Lazio, Inter, Milan, Roma, Atalanta e Juventus a 7 giornate dal gong finale: chi riuscirà a strappare il pass per la prossima edizione della Champions assieme al Napoli