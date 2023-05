Calciomercato Torino | sorride Juric | colpo per la porta

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ilha in mente di acquistare un nuovo portiere in vista della prossima estate, che dovrà ricoprire il ruolo di secondo Sta per concludersi la stagione del, che ha espresso un buon calcio fin qui anche se in alcune situazioni è stato poco cattivo sotto. Un attaccante, infatti, servirebbe a IvanQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

...però recuperare i 37 milioni di euro che hanno sborsato i bianconeri per riportarlo a. ...lista degli incedibili solo di fronte a offerte irrinunciabili o a un ridimensionamento sulTomori contro Abraham in Roma - Milan (LaPresse) -.itAmmoniti nel corso della sfida ... 3mila euro per Roma, Spezia e Lecce e 2mila euro per ilSu tutte spicca la Juventus, che cala l'asso sul tavolo delacquistando a suon di ... Alla prima, il 4 - 1 contro ilpuò essere giustificato come il classico 'ballo delle debuttanti'...

Torino, Ilic svela un retroscena: 'Prima di accettare...' Calciomercato.com

Diversi nodi da sciogliere per la Juventus in vista del prossimo mercato: il borsino degli attaccanti, tra possibili conferme e addii ...Come e perché i Paesi e le potenze usano il calcio per i loro interessi geopolitici La presentazione del libro di Alessio Postiglione, NarcísPallarès-Domènech e Valerio Mancini ...