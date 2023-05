Calciomercato Real Madrid | Ancelotti punta Diaby

(Di lunedì 1 maggio 2023), Carloha messo gli occhi sulla giovane ala del Bayer Leverkusen, MoussaIlha messo nel mirino Moussa. Come riportato da fichajes.net, l’ala del Bayer Leverkusen è il preferito di Carloper il prossimo mercato. Le Merengues faranno un tentativo in estate per il classe 1999.

Madrid, Carlo Ancelotti ha messo gli occhi sulla giovane ala del Bayer Leverkusen, Moussa Diaby IlMadrid ha messo nel mirino Moussa Diaby. Come riportato da fichajes.net, l'...Fulvio Bernardini, uno con la Fiorentina, che portò in finale di Champions, non sfigurando, con l'invincibilee uno con il Bologna. Devo dire che Bernardini, in questo senso di 'Sic Parvis Magna'...Il Milan, come vi abbiamo raccontato su.it, è intenzionato a provarci seriamente per riuscire a trattenerlo, ma servirà lavorare con ilMadrid per trovare un accordo. Molto ...

Chiellini: 'Sono stato a un passo dal Real Madrid' Calciomercato.com

Blog Calciomercato.com: Tito Livio nel suo Ab Urbe Condita cita il famoso apologo di Menenio Agrippa, usato dallo stesso per sedare una rivolta del popolo che chiedeva pari diritti ...A fornire l'assist decisivo per l'addio di Vlahovic può essere l'Inter. In caso di riconferma Lukaku, il Chelsea potrebbe fiondarsi sul serbo ...