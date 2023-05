Calciomercato Juventus | non tramonta l’idea Berardi | le ultime

(Di lunedì 1 maggio 2023) Lasembra continuare a seguire la pista; l’attaccante del Sassuolo potrebbe essere il rinforzo ideale per la rosa di Allegri. I bianconeri stanno già pensando alla prossima stagione; l’obiettivo è quello di regalare ad Allegri una rosa ancora più forte che possa tornare a dominare il campionato. Da questo punto di vista il mercato sarà fondamentale e, stando alleinformazioni, sembra che lastia seguendo la pista(LaPresse)L’attaccante del Sassuolo, nonostante una stagione con qualche infortunio di troppo, sta dimostrando tutta la sua qualità e la sua importanza per il club neroverde. Nel match contro l’Empoli è entrato a gara in corso ma il suo ingresso è stato, a dir poco, determinante; con una doppietta, infatti, ha permesso al ...

Le probabili formazioni(3 - 5 - 1 - 1) : Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa; Milik. All. : Allegri. Lecce (4 - 3 - 3) : Falcone; Gendrey, ...I giocatori della(LaPresse) -.itInsieme a Rabiot, ragionando al lordo, il centravanti serbo è il calciatore che costa di più ai bianconeri: circa 14 milioni di euro. Tanto in ...... ecco il motivoIn campo le cose non vanno bene per la. La squadra di Allegri è reduce da ... Allegri (LaPresse) -.itUna situazione che mette a rischio la qualificazione alla ...

Calciomercato Juventus, 35 milioni per Fagioli: la risposta è già arrivata JuveLive

Per informazioni sui costi e le modalità di pagamento rivolgersi presso la Segreteria della “Segato” L’appuntamento con il Summer Camp 2023 della Juventus Academy Reggio Calabria è fissato per luglio ...Brutte notizie per la Juventus. Bremer potrebbe finire a giocare in Premier League. Il difensore brasiliano è richiestissimo.