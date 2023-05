Calciomercato Inter | occasione dall’Inghilterra | il dopo Skriniar arriva da lì?

... più l'allenatore, della 32a giornata di Serie A, secondo i voti degli inviati di.com ...Napoli - Salernitana (Annunziata) Roma - Milan (Balzani/Longo) Torino - Atalanta (Piva)- ...Commenta per primo Si teme uno stop di un paio di settimane per Cataldi . In casa Lazio ci leccano le ferite dopo il ko contro l 'e si incrociano le dita per gli esami a cui il centrocampista si sottoporrà nelle prossime ore . La forte contusione al polpaccio potrebbe in realtà essere qualcosa di più grave. Le stampelle ...QUANTO VALE L'- Ma quanto vale la rosa dell'e quanto incide a bilancio Una domanda che la Gazzetta dello Sport ha provato a sbrogliare grazie allo studio di House do Futbol , società ...

Calciomercato Inter, fiducia per un colpo a zero Calciomercato.com

Lukaku alza i giri del motore e con Lautaro Martinez riporta l'Inter in corsa per la Champions. Il futuro del centravanti resta però in bilico ...A sei giornate dalla fine del campionato, Inter, Roma e Milan sono appaiate in campionato, tutte e tre a 57 punti.