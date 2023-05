Calcio | Spalletti dà un giorno di riposo | ripresa domattina

(Di lunedì 1 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La delusione per la festa rimandata c’è stata ed è stata forte, ma Napoli già comincia a organizzarsi di nuovo. Ildopo l’1-1 in casa con la Salernitana, intanto,ha concesso una giornata dial gruppo. L’appuntamento per ladella preparazione, in vista della trasferta a Udine, è fissato per la mattinata di domani. Dopo il pari della Juventus, ora alla capolista basta anche un solo punto per la matematica certezza del titolo. Ma lo scudetto potrebbe arrivare anche mercoledì, da una mancata vittoria della Lazio, seconda a 18 punti di distanza, sul Sassuolo. I mancati festeggiamenti di ieri pongono perciò ora un nuovo problema di ordine pubblico perché a seguito del mancato appuntamento con il tricolore, adesso le feste in città potrebbero addirittura ...

Anche se per me si doveva giocare in contemporanea con Inter - Lazio, ma nel miosi giocava tutti, ...Nuovo vertice in vista dell'eventuale festa scudetto del Napoli. La formazione digiovedì fa visita all'Udinese nella 33esima giornata della Serie A . Domani, martedì 2 maggio alle ore 9, il prefetto di Napoli Claudio Palomba presiederà una riunione del Comitato ...È quello generato dai tifosi del Napoli , assiepati a Fuorigrotta durante il match del Maradona tra la squadra die la Salernitana , in occasione della rete del momentaneo vantaggio siglata ...

