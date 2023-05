Calcio | Napoli - Salernitana | denunce e sanzioni

Domenica molto intensa per gli agenti del Commissariato San Paolo , impegnati nei servizi di filtraggio predisposti dalla Questura per l'accesso allo stadio Maradona in occasione della gara- Salernitana . Sette persone sono state sanzionate per 'violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo': cinque erano in possesso di sostanza stupefacente, mentre due tentavano di ...Nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l'ordine e la sicurezza pubblica nell'area dello stadio "Maradona" in occasione dell'incontro di- Salernitana, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per l'accesso allo stadio, hanno sanzionato 7 persone per violazione del regolamento d'uso dell'...Tutto comincia da undi punizione battuto velocemente, ed è qui che si è manifestata l'ingenuità del: Dia è stato trovato in posizione larghissima sulla destra ma c'era anche molto ...

"Situazione molto diversa rispetto al secondo scudetto. Quando siamo partiti da Soccavo per andare al San Paolo, abbiamo attraversato due mura umane ...Napoli, multe e denunce dopo il derby con la Salernitana. Persone senza biglietto e in possesso di droga al Maradona ...