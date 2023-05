Calcio | il Frosinone e' la prima promossa in A

Tutti i tifosi hanno fatto invasione, dopo che ilha battuto 3 - 1 la Reggina. Il gol nel primo tempo al 32' di Borrelli e al 42' su rigore di Insigne; la Reggina accorcia al 6' del secondo ..."E ilin Serie A", cantava Calcutta nel 2015 dopo la prima storica promozione dei ciociari in massima serie. Otto anni dopo il mantra è sempre lo stesso: il(torna) in Serie A . Decisiva la vittoria contro la Reggina di Pippo Inzaghi per 3 - 1. Dopo un inizio di partita difficile e bloccato, i laziali la sbloccano al 31' grazie ad un bel colpo ...Iltorna in Serie A, lo fa con tre turni di anticipo e per la terza volta nella sua storia, dopo le promozioni del 2017 - 18 e del 2014 - 15. Al fischio finale della partita con la Reggina è ...

Frosinone promosso in Serie A con tre turni d'anticipo: Reggina battuta 3-1 la Repubblica

Il Frosinone batte la Reggina 3-1 e torna in Serie A con tre giornate d'anticipo. Dopo il pareggio del Bari nel pomeriggio, la squadra di Grosso si impone sulla Reggina con le reti di Borrelli, Insign ...È il Frosinone la prima squadra promossa in serie A. A tre giornate dalla fine della serie B, la squadra allenata da Fabio Grosso ha conquistato la matematica certezza del ritorno nella massima serie ...