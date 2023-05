Calcio | Frosinone promosso in serie A Per la seconda promozione diretta il Genoa è in vantaggio sul Bari

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il, superando la Reggina per 3-1, ha conquistato lainA. È la terza nella storia dei laziali. Nel campionato didiB mancano tre giornate alla fine della stagione regolare ed i ciociari sono irraggiungibili dalla terza in classifica, ilche ha 61 punti dati il pareggio odierno per 1-1 con il Cittadella.che ha sei punti di ritardo nei confronti delsecondo e che vede dunque da vicino la. I pugliesi dal canto loro sono nella posizione migliore in chiave playoff che si disputeranno per determinare la terza promossa inA. L'articolo: ...

Nelle ultime tre giornate la Juventus giocherà due scontri diretti cruciali per la sua rincorsa: mercoledì 17 a casa del, sabato 20 in casa contro il Milan (oggi 14°) e poi ultima giornata ...) , al 12' st Caso G. () al 6' st Hernani (Reggina) . Ammonizioni: al 27' pt Cotali M. () al 16' pt Majer Z. (Reggina). Espulsioni: al 41' pt Cionek T. (Reggina). ......2 - 1 Sudtirol - Genoa 0 - 0 Venezia - Modena 5 - 0- Reggina 3 - 1 CLASSIFICA...del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Finale Ligure Sport, ...

Il Frosinone allunga nuovamente contro la Reggina. Al 57' recupero di Lucioni, Mazzitelli lancia in avanti per Caso che controlla e batte Colombi sotto le gambe per il 3-1. Ottavo gol per l’attaccante ...I giovani bianconeri portano a casa un cruciale successo per la lotta al 6° posto: giallorossi sconfitti 2-1 ...