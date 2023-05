(Di lunedì 1 maggio 2023) "Ci vuole, ci vuole tempestivita'. Bisogna che questo sistema non viva queste situazioni, con termini che non sono certi. Ci deve essere uin perimetro delle competizioni sportive all'interno ...

Cosi' Mauro Balata, presidente della Lega di serie B, ha risposto a Sky, nel pre partita di Sudtirol - Genoa, a una domanda sull'incertezza di classifica legata alReggina. Il club calabrese è ...Voci che hanno iniziato a far parlare di crisi nella coppia d'oro delmondiale ma che l'asso portoghese ha voluto immediatamente placare. Con una foto pubblicata su Instagram e in cui i due si ...ROMA - Mentra in Italia continua a far discutere il 'Serra' , con l'arbitro torinese deferito per la lite in campo con José Mourinho durante Cremonese - Roma (pagata con l'espulsione e due giornate di squalificata dallo 'Special One'), a innescare ...

Calcio: caso Reggina, Balata 'servono chiarezza e tempestività ... Agenzia ANSA

"Ci vuole chiarezza, ci vuole tempestivita'. Bisogna che questo sistema non viva queste situazioni, con termini che non sono certi. Ci deve essere uin perimetro delle competizioni sportive all'interno ...Il 28 aprile 1923 la prima partita allo stadio di Wembley. Doveva essere distrutto, è diventato il più famoso del mondo. Per capienza è il secondo in Europa ...