Calcio | Bigon | “Per forza del gruppo | questo Napoli somiglia al mio”

(Di lunedì 1 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Il lavoro di Spalletti è riconosciuto da tutti: vedo analogie importanti con il mioper ladel, la compattezza. Noi avevamo punte immense, ma la differenza la fecero tutti gli altri.Apprezzavo il loro lavoro cosi’ come Spalletti fa col suo”. Lo ha detto Alberto, allenatore dello scudettodel ’90, parlando a Radio anch’io Sport. “Il posticipo della partita con la Salernitana? Secondo me e’ stata fatta una cosa intelligente e giusta, per salvaguardare l’ordine pubblico.Anche se per me si doveva giocare in contemporanea con Inter-Lazio, ma nel miosi giocava tutti, ma proprio tutti, alle 14.30. Ora comunque – ha concluso – a Udine si aprirà un altro capitolo, anche se il campionato si può chiudere ...