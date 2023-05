(Di lunedì 1 maggio 2023)si è sposato a Lisciano Niccone, in provincia di Perugia, con, sabato scorso, 29 aprile. Dopo il sì riservatissimo davanti al sindaco Gianluca Moscioni nel municipio del ...

Baya e Giacomo per, nati dalla relazione con Emma Winter. Mila per Deniz , nata dalla relazione con l'ex marito, Francesco Calvo, già responsabile del marketing della Juventus, poi passato al ...... il 29 aprile è stato teatro del matrimonio fra l'ex presidente della JuveAgnelli, 47 anni, ...99/mese Juventus: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie Gazzetta ...Dopo il sì riservatissimo davanti al sindaco Gianluca Moscioni nel municipio del piccolo Comune umbro,e Deniz hanno continuato la festa insieme a una quarantina di invitati in un esclusivo ...

Calcio: Andrea Agnelli e Deniz Akalin sposi in Umbria - Calcio Agenzia ANSA

Andrea Agnelli si è sposato in gran segreto con la sua compagna, ora moglie, Deniz Akalin. L'ex presidente della Juventus ha celebrato le nozze il 29 ...L'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli si è sposato a Lisciano Niccone, in provincia di Perugia, con la compagna Deniz Akalin, sabato ...