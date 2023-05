Calcio a 5 | Supercoppa italiana | dalla prossima stagione arriva la Final Four per assegnare il trofeo

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ila 5 italiano presenta una grande novità. Laedizione dellainfatti non si svolgerà più con unae in soluzione unica fra chi ha vinto la Serie A e chi ha vinto la Coppa Italia, ma bensì con la nuova formula dellaandando a ricalcare, per certi versi, quanto voluto anche nela 11. I prossimi 23 e 24 settembre quindi leiste dell’ultimo atto playoff della Serie A, squadre ancora da conoscere, la vincitrice della Coppa Italia, ossia il Real San Giuseppe, e la vincitrice della Coppa della Divisione, la L84, faranno parte dell’evento che prevedrà due semii e unaissima. E nel caso in cui le squadre già qualificate alla ...

