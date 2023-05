...atteso circa 30 minuti per completare un aggiornamento che ha aggiunto Apple CarPlay e Android... Guidata per circa 50 km in un percorso misto tra collina e autostrada, laAtto3 ha mostrato un ...Il nuovo marchio dellapresenta questa fuoristrada elettrica con alcune caratteristiche uniche nel panorama automobilistico. UNA OFF - ROAD DI LUSSO - Tra le tante novità portate dallaadShanghai 2023 figura la Yangwang U8 . Si tratta di una fuoristrada elettrica di lusso che viene proposta a partire dall'equivalente di circa 145.000 euro . Sul mercato cinese sarà una ...L'aumento delle vendite, nessuno sviluppo di nuovee una maggiore economia di scala ha ... Great Wall Motors ha registrato la redditività maggiore con il 6,8% , seguita dae Geely. Al ...

Byd, le auto cinesi pensate per gli europei Elettriche, hi-tech e costruite con cura Il Sole 24 ORE

I modelli della casa Shenzhen sorprendono positivamente e con tanta tecnologia sfidano i brand occidentali consolidati. Atto 3 è un suv a batteria di taglia media, dallo stile gradevole, ma non molto ...In Cina, per la prima volta negli ultimi quattro decenni, il colosso tedesco Volkswagen, viene superato nel mercato auto: dalla BYD ...