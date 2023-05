Buon primo maggio | immagini | frasi e auguri da inviare su WhatsApp

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 1 maggio 2023) Per augurare una un amico/a o collega lavoratore, spesso basta l’o “1” per uno semplice, ma comunque speciale Ma perché ilsi celebra la Festa dei lavoratori? La Festa fu proclamata nel 1889 dalla Seconda Internazionale (Associazione internazionale dei lavoratori) per ricordare e celebrare una manifestazione in America del 1884 terminata nel sangue. La battaglia per la riduzione dell’orario di lavoro prese il via in Australia nel 1855 con il motto “Otto ore di lavoro, otto di svago, otto per dormire”.e citazioni Altre ...