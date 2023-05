Buon primo maggio 2023 | frasi e citazioni per la festa dei lavoratori

Leggi su tpi

(Di lunedì 1 maggio 2023)– Oggi, lunedì 1, ricorre ladei: un’occasione per inviare ad amici e parenti su WhatsAppe immagini di auguri, anche da condividere sui social, in particolare su Facebook o Instagram. Siete alla ricerca di qualche immagine o frase per i vostri auguri di? Ecco una selezione: Vieni alladei? No, vado a quella dei disoccupati. C’è più gente.a chi difende il posto di lavoro, a chi lo cerca, a chi lo ha perso, a chi da precario esige diritti: il ...