Buon compleanno a… Leonardo Bonucci

(Di lunedì 1 maggio 2023)compie oggi 36 anni: tanti auguri al capitano della Juventus e della Nazionale italiana Oggicompie 36 anni. Anche lui, come a tanti altri grandi giocatori che sono stati a lungo in auge, collezionando trofei e presenze, sta capitando un fatto quasi inevitabile, ancor più nell’epoca incattivita dai social: il desiderio di vederlo cadere dal piedistallo. Non succede neanche solo nel calcio, anche altri eroi dello sport provocano gli stessi sentimenti quasi di piacere nel vederne incrinata la grandezza. La novità, nel suo caso, è che gran parte di coloro che si sono messi in prima fila ad aspettare la discesa della ghigliottina tifa per la sua squadra. Può sembrare incredibile, ma è proprio così: c’è una parte non banale di juventini che considerano il proprio capitano un giocatore ...