Bundesliga | il punto a quattro dalla fine | Bayern e Dortmund si ripassano la vetta

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ilsullagiornate: ilMonaco torna di nuovo indopo l’ultimo-settimana Dopo la vittoria per 2-0 sull’Hertha Berlino sempre più ultimo, ilMonaco si riprende la testa della, sfruttando il pareggio del Borussiain casa del Bochum.giornate alladel campionato, con i bavaresi che guidano a quota 62, mentre i gialloneri sono ad un passo a 61. Nessuno, al momento, appare in grado di andare in fuga.

La gestione del vantaggio diventa facile e i bavaresi cominciano a giocare con grande scioltezza alche sfiorano anche il 3 - 0 con Sané. Sarebbe stato un risultato troppo pesante per l'Hertha, ...... che nel match valevole per la 30esima giornata di2022/2023 ha superato in rimonta il ... Allarme rosso invece per l'Hertha, chiamata a vincere per evitare una retrocessione a questoa ...Nella trentesima giornata di, lo scontro diretto per l'Europa tra Union Berlin e Bayer Leverkusen termina 0 - 0. La prossima avversaria della Roma in semifinale di Europa League resta al sesto posto a quota 48 punti e ...

Il punto sulla Bundesliga - Bayern Monaco ritorna primo. Bagarre in vetta e in coda TUTTO mercato WEB

La stagione sta per terminare e mentre in Inghilterra il Manchester City pare avviato alla conquista del titolo così come il Benfica in Portogallo e il Feyenoord in Olanda, restano aperti ancora incre ...Il punto sulla Bundesliga a quattro giornate dalla fine: il Bayern Monaco torna di nuovo in vetta dopo l’ultimo fine-settimana Dopo la vittoria per ...