Bruxelles forza i Paesi ad aggiustare i macrosquilibri. Gli scenari per l’Italia

(Di lunedì 1 maggio 2023) L’ultima proposta della Commissione europea di revisione del Patto di stabilità e crescita (Psc) non si distanzia dalla prima presentata a febbraio scorso, ma mette in luce alcuni aspetti caratterizzanti dell’approccio al risanamento delle finanze pubbliche deimembri in un quadro di maggior rigore e di apparente semplificazione degli adempimenti richiesti. Non si può neanche dire che ponga le basi per una politica economica di portata europea, benché si ricolleghi ai Pnrr nazionali e tenda a integrare in un unico programma nazionale aggiustamenti di bilancio pubblico, riforme e investimenti. In realtà, è assente una politica della domanda che coordini quelle degli Stati per rilanciare la crescita, non tiene conto della tassazione, né delle politiche in comune, segnatamente di quella commerciale verso l’estero e di quelle “industriali”, divenute sempre più ...