Brunetta eletto presidente Cnel | Serve un nuovo Statuto lavoro | persona al centro

(Di lunedì 1 maggio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2023 "Puntiamo alla piena occupazione come bene pubblico inderogabile. Ci sono oggi le condizioni per scrivere unoprofessionale dellada ricondurre a una strategia di sviluppo della carriera. Tutto questo non significa cancellare le conquiste dellodei lavoratori, ma ricordarci che esso è stato, innanzitutto, espressione di un principio e di un metodo che non possiamo che confermare. Il principio è quello della centralità concreta dellanei processi economici, perché ilnon è solo un fattore della produzione, ma soprattutto un bisogno dellanella sua dimensione sociale e relazionale". L'ha affermato ildel, Renato, al convegno "Dallo ...