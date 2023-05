Brozovic risale in cattedra | unico in tripla cifra in Inter-Lazio

Leggi su inter-news

(Di lunedì 1 maggio 2023) Marcelochiude(3-1) tra i migliori in campo dei nerazzurri. Una prestazione assoluta per il regista croato, che lavora una quantità industriale di palloni. DI NUOVO AL CENTRO – C’è tanto merito di Marcelonel secondo tempo di, i cui i padroni di casa ribaltano lo svantaggio. Il numero 77 ritrova le chiavi giuste per il centrocampo, e guida la manovra nerazzurra in maniera impeccabile. Servendo in un colpo solo tutte le specialità della casa: tanta corsa, pulizia di calcio e quantità industriali di palloni toccati. E non chiude da MVP solo perché Romelu Lukaku e Lautaro Martinez producono 2 dei 3 gol dell’. La prestazione del croato rimane comunque pressoché perfetta. PADRONE ASSOLUTO –è ...