Brescia-Cosenza oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2022 2023

(Di lunedì 1 maggio 2023) Tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match del Rigamonti valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di. Le Rondinelle, dopo il colpaccio in trasferta contro la Reggina, deve continuare su questa strada se vuole avere delle possibilità di salvezza. Per i calabresi, che in questo momento sono fuori anche dalla zona playout, si tratta di uno scontro diretto fondamentale. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 1 maggio alle ore 15:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SITOB RISULTATI E CLASSIFICA ...

Per quanto riguarda la lotta per la salvezza vanno segnalati gli scontri diretti SPAL " Perugia e. In programma anche Como " Palermo e Venezia " Modena . Posticipo della ...Scontro salvezza molto delicato è quello tracon i lombardi che hanno l'opportunità di aggancio in classifica mentre il Sudtirol proverà a difendere il 4° posto nel big match con il ...Bilbao 21:00 Siviglia - Girona FC CALCIO - SERIE B 12:30 Como - Palermo 15:00 Ascoli - Pisa 15:00 Bari - Cittadella 15:00 Benevento - Parma 15:0015:00 Südtirol - Genoa 18:00 ...

Brescia-Cosenza, i convocati di Viali: Marras out per squalifica. Altri 5 per condizione non top TUTTO mercato WEB

Oggi, lunedì 1° maggio, la Serie B scenderà in campo con il 35esimo turno. Nella giornata di ieri si sono già affrontate SPAL-Perugia e Cagliari-Ternana. Tra estensi e umbri il risultato finale è stat ...Primo maggio all'insegna della serie B, con partite decisive per la promozione e la salvezza, oltre a Maiorca-Athletic per la Liga.