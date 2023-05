Brescia-Cosenza | le formazioni ufficiali | Bisoli ok | c'è Brescianini

FORMAZIONI UFFICIALI: In attesa: In attesaL'Ascoli attende il Pisa, il Parma va a Benevento, ilospita ilin una sfida salvezza ad alta tensione. Alle 18 il Venezia cerca punti per allontanare definitivamente la zona ...Bilbao 21:00 Siviglia - Girona FC CALCIO - SERIE B 12:30 Como - Palermo 15:00 Ascoli - Pisa 15:00 Bari - Cittadella 15:00 Benevento - Parma 15:0015:00 Südtirol - Genoa 18:00 ...

Le formazioni ufficiali di Brescia-Cosenza, sfida valida per la trentacinquesima giornata di Serie B 2022/2023.Tifosi del Cosenza pronti ad assiepare gli spalti del settore ospiti del Rigamonti per sostenere i Lupi. Il pubblico cosentino è pronto a rispondere presente in vista della delicata trasferta di Bresc ...