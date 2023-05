Brescia – Cosenza 0-0

(Di lunedì 1 maggio 2023)si affrontano al “Mario Rigamonti” nella gara valevole per la trentacinquesima giornata della Serie BKT 2022/2023. Calcio d’inizio alle ore 15:00. Di seguito il tabellino della partita:: Andrenacci, Huard, Aye, Mangraviti, Cistana, Adryan, Jallow, Niemeijer, Labojko, Bjorkengren, BisoliA disposizione: Lezzerini, Karacic, Adorni, Van de Looi, Galazzi, Bianchi, Scavone, MucaAllenatore: Gastaldello: Micai,nini, D’Urso, D’Orazio, Meroni, Vaisanen, Praszelik, Nasti, Martino, Zilli, VocaA disposizione: Lai, Marson, Rispoli, Rigione, Calò, Kornvig, Finotto, Delic, Venturi, Arioli, Prestianni, CortinovisAllenatore: Viali ARBITRO: Sig. Piccinini Marco di Forlì ASSISTENTI: Sig. Zingarelli Andrea di Siena, Sig. Rocca Domenico di Catanzaro IV UFFICIALE: Sig. ...

... Bari - Cittadella e un Ascoli - Pisa denso di desideri playoff, ma anche pericolosi incroci salvezza: ultima chiamata per il Benevento che riceve il Parma,assomiglia ad un playout.L'Ascoli attende il Pisa, il Parma va a Benevento, ilospita ilin una sfida salvezza ad alta tensione. Alle 18 il Venezia cerca punti per allontanare definitivamente la zona ...Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di(calcio d'inizio ore 15).: Andrenacci; Jallow, Cistana, Mangraviti, Huard; Labojko, Bisoli, Bjorkengren; Adryan, Niemeijer; Aye.: Micai; Martino, Vaisanen, Meroni, ...

Brescia-Cosenza, le formazioni ufficiali: Viali sceglie Zilli in attacco, Nasti dal 1'

Ospiti avanti al 17', pari dal dischetto al 32'. I rosanero restano a un punto dalla zona playoff, i lariani salgono all'11° posto ...Ben oltre 10mila persone ad assistere a Brescia-Cosenza, una partita che mette in palio una bella fetta di salvezza: vincendo, e se il Cittadella non facesse punti a Bari, addirittura le rondinelle sc ...