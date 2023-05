Brad Binder è stravolto | “KTM | fatto il massimo contro Ducati”

(Di lunedì 1 maggio 2023) Un weekend quasi perfetto e davvero inaspettato per KTM che dopo le buone prestazione prima della gara, si è presentata al Gran Premio di Spagna con grandi aspettativa e con la possibilità di fare davvero bene. Così è stato:ha cullato a lungo il sogno di vincere la contesa, ma ladi Francesco Bagnaia è apparsa troppo superiore alla pur eccellente moto austriaca che ha occupato due dei tre gradini di Jerez del la Frontera con il numero trentatré secondo e Jack Miller, suo compagno di box, terzo. Le parole didi KTM (Credit foto – pagina Facebook KTM)“Abbiamo spinto dall’inizio alla fine, ma Pecco aveva un passo migliore rispetto a me, quindi anche se avevo un piccolo vantaggio, lo perdevo sempre. Ho visto che hauna gara fantastica, quando mi ...

Il piemontese, in sella alla Ducati, si impone davanti alle Ktm del sudafricanoe dell'australiano Jack Miller. Quarto posto per lo spagnolo della Ducati Pramac Jorge Martin che si lascia ...Marco Bezzecchi, caduto a metà gara, resta secondo con 22 punti di distacco, mentresale in terza posizione a 25 lunghezze dal leader. "Sono molto contento", dichiara l'allievo dell'...Sul circuito di Jerez, il pilota piemontese ha superato in volata il sudafricano(Ktm), secondo a 221 millesimi, con cui ha duellato sino alla fine. Terzo l'altro centauro della Ktm, l'...

Archiviato il Gran Premio di Spagna con il ritorno alla vittoria di Pecco Bagnaia, i team ed i piloti di MotoGP sono rimasti a Jerez de la Frontera, per la prima giornata di test collettivi in-season ...Zampata di Pecco Bagnaia a Jerez de la Frontera. Il campione del mondo in carica della MotoGp ha rimesso le cose a posto nel quarto appuntamento stagionale del Motomondiale in Spagna, vincendo il Gran ...