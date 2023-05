Boxe | Mondiali maschili Tashkent 2023 | vittorie al debutto per Baldassi e Iozia

(Di lunedì 1 maggio 2023) Sono ufficialmente partiti iElite di pugilatoin quel di, capitale dell’Uzbekistan. La kermesse, che si è aperta nella giornata di domenica con la cerimonia di apertura e i sorteggi, vede impegnati ben 640 atleti in rappresentanza di 104 diversi Paesi. Tra questi ci sono anche numerosi azzurri, due dei quali hanno debuttato proprio in questa prima giornata di incontri portando a casa altrettante. Nella categoria 57 kg Micheleha sconfitto ai punti il francese Laibidi, conquistando il pass per i sedicesimi di finale in cui, il prossimo venerdì 5 maggio, sfiderà il messicano Vega Barreras. Buona la prima anche per Francescoche, nella categoria 60 kf, affronta e batte ai punti il bielorusso Tuniyeu, qualificandosi al turno successivo ...

