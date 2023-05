Borussia Dortmund | l’arbitro disperato | «Non dormo più la notte»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 1 maggio 2023) Le parole di Sascha Stegemann, arbitro di Bochum-, dopo il rigore non concesso ai gialloneri Sascha Stegemann, arbitro di Bochum-, ha parlato Sky Deutschland del mancato rigore a favore degli ospiti nella partita terminata 1-1. Grazie a questo risultato il Bayern Monaco ha scavalcato i gialloneri in vetta alla Bundesliga. PAROLE – «La mia percezione era che Adeyemi avesse cercato il contatto e poi cadesse addosso al difensore del Bochum. Alla fine però devo ammettere di aver preso la decisione sbagliata e doveva esserci un rigore per il. Se fossi stato invitato a ricontrollare avrei apprezzato. Ma alla fine anche lì sbagliano come noi. Cose del genere te le porti a casa, ti giri e rigiri nel letto, fissi il soffitto».