Bonus Disoccupati | sostanziosa misura in arrivo a chi è rimasto senza lavoro

Leggi su blowingpost

(Di lunedì 1 maggio 2023)per i: scopriamo quali sono i requisiti necessari, come funziona e come presentare la domanda. Facciamo chiarezza. Buone notizie inper chi è disoccupato: chi ha perso ilpuò vedersi erogata l’indennità NASPI e un’altra forma di sostegno economico. Stiamo parlando delSostegno al Reddito (SAR). Si tratta di un contributo economico destinato a una determinata platea di destinatari: ie chi èe per chi abbia siglato contratti in somministrazione (ex interinale) a tempo determinato o indeterminato. Facciamo chiarezza in questa guida come funziona ilper i, quali sono i requisiti necessari e ...