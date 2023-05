TORINO - E sono 36. Leonardocompie gli anni e festeggia trentasei primavere all'indomani del pareggio per 1 - 1 della sua Juventus sul campo del Bologna, gara alla quale ha assistito dalla panchina. Su Instagram il ...Come spesso è accaduto in questi anni lasi incastra nel mezzo di un finale di stagione con ancora obiettivi da inseguire "., gli auguri della Juve " Sia a livello di squadra, ......come la fine del lungo inverno scandinavo Germania " Notte di Valpurga Isole Marshall "della ...del rinoceronte Nati oggi 1 maggio Javier Bardem (1969) Laura Betti (1927) Leonardo(1987) ...

Bonucci fa festa: compleanno con la moglie e balletto social Corriere dello Sport

TORINO - E sono 36. Leonardo Bonucci compie gli anni e festeggia trentasei primavere all'indomani del pareggio per 1-1 della sua Juventus sul campo del Bologna, gara alla quale ha assistito dalla panc ...I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...