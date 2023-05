Bombardieri UIL | Con il Governo un confronto non corretto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 maggio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2023 “Bisogna intendersi sul metodo. Se siamo chiamati la sera prima e l'indomani ildecide non è un. Non ci siamo mai negati a nessuna convocazione. Siamo pronti a lavorare per costruire un futuro diverso per il Paese. Vorrei si rifletta sulle condizioni di lavoro dei ragazzi che sono qui, sbeffeggiati da qualche politico. I numeri dicono che in questo Paese c'è troppa precarietà. Bisogna essere in due a discutere”, le parole di Pierpaolo, segretario UIL, in occasione del Concertone del Primo maggio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev