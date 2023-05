Calciomercato Juventus,- Napoli: Amoruso convintoA parlarne è l'ex attaccante proprio di Juve e Napoli Nicola Amoruso nel corso di un intervento a '1 Station Radio'.(LaPresse) - ...Eppure, le sbavature in fase di impostazione della manovra da parte di Paredes, l'inappetenza di, i pianti di Fagioli non sarebbero ancora sufficienti a mettere in apprensione la dirigenza. ...Calciomercato Juventus, lariguarda ancora una volta: il giocatore sarà ancora in bianco e nero. Ma non quelli di Torino Stasera dovrebbe scendere in campo dal primo minuto contro lo Sporting, nella partita che ...

Bomba Vlahovic: 80 milioni di euro subito - calciomercatonews.com Calciomercatonews.com

Il Napoli vola verso il terzo scudetto della sua storia. Il passo decisivo (anche se non ancora definitivo) gli azzurri lo hanno fatto battendo la Juventus a Torino con una rete in pieno recupero di ...In una diretta Twitch su Il Pallone Gonfiato, il giornalista sportivo Paolo Esposito ha lanciato una clamorosa indiscrezione di mercato sul futuro della panchina della Juventus.