Bologna | Arnautovic verso il ritorno | è tornato in gruppo dopo la Juve

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 1 maggio 2023) Buone notizie per ilil pareggio con laMarcoad allenarsi inMarcoilin campo. Ilil pareggio contro la, è tornata ad allenarsi e l’austriaco si è riunito al. Di seguito il comunicato del club. «l’1-1 con lantus sono ripresi gli allenamenti della squadra#EmpoliBFC: stamattina i titolari di ieri hanno svolto una seduta di scarico, mentre i compagni hanno lavorato in campo, con attivazione atletica e partitella. Markoè rientrato regolarmente in, ...