Boato al gol di Olivera | i tifosi generano un piccolo terremoto a Fuorigrotta

(Di lunedì 1 maggio 2023) Per 22 minuti il Napoli è stato campione d’Italia. Dal 62?, minuto del gol di Mathias, al minuto 84, quando Dia ha siglato il pareggio, gli azzurri hanno toccato con mano lo scudetto. Niente da fare, il grande sogno si raggiungerà soltanto tra qualche giorno. Nella giornata di ieri, oltre ai 50 mila spettatori al Maradona, migliaia e migliaia dihanno raggiuntoper stare vicino alla squadra in una giornata che poteva diventare storica.Napoli aProprio il grande flusso di, come rivelato da Repubblica, al gol di Mathias, avrebbe generato una sorta didi magnitudo intorno ai 2 gradi della scala Richter. A rilevarlo è stato il Dipartimento di Strutture ...