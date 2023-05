Blu Basket | Forlì resta tabù | ko anche al ritorno | ora sfida a Pistoia

(Di lunedì 1 maggio 2023) La Bluesce sconfitta dall’Unieuro Arena: come all’andata,nel retour matchha la meglio (79-61). I biancorossi guadagnano la prima posizione del ranking, la Gruppo Mascio è destinata al tabellone argento dei playoff, con posizione ancora da definire. Il quintetto di partenza è quello consueto per Finelli: Giuri, Marini, Cerella, Lombardi e Marcius. Dall’altra parte Martino sceglie Valentini, Sanford, Pollone, Adrian e Gazzotti. L’avvio è favorevole ai locali, ma l’ex Marini, con l’unica tripla messa a segno dai biancoblù nel primo periodo, porta avanti Treviglio: 11-12 (8?). Le percentuali di tiro disono migliori e, nonostante il grande lavoro sotto le plance di Bruttini (lui ex della gara), alla prima sirena l’Unieuro conduce 21-17. Sacchetti inaugura la seconda ...

...Pistoia batte in casa VanoliCremona per 73 - 68. Vittoria casalinga, ancora più ampia, per Unieuro Forlì, che letteralmente asfalta Gruppo Mascio Treviglio per 79 - 61. Per il girone, ...Lefanno le: dominano anche a Baku . Doppietta con Sergio Perez che vince (6° successo in carriera, il 2° ...00 Perugia - Cosenza 0 - 0 16:15 Palermo - Benevento 1 - 1- SERIE A2 17:00 ...La Sangio, squadra didi San Giorgio su Legnano , torna a sorridere dopo la schiacciante vittoria di ieri, 29 aprile 2023, nel derby con il Varese. La Sangiorgesevince il derby Iarancio sono stati protagonisti di una grande prova e grazie ad una difesa solidissima ed una ritrovata verve in attacco dopo metà gara hanno ipotecato un successo mai ...

A2 - Battuta d'arresto per la Blu Basket Treviglio con l'Unieuro Forli Pianetabasket.com

La Blu Basket esce sconfitta dall'Unieuro Arena: come all'andata, anche nel retour match Forlì ha la meglio (79-61). I biancorossi guadagnano la prima posizione del ranking, la ...Risultato storico per la formazione di Salieri. Il tecnico: «Abbiamo fatto una partita di carattere, a due facce dopo una partenza horror» ...