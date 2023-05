“Bisogna reagire” | Juve | la risposta di Allegri dopo il pari di Bologna

...Coldiretti - sta sperimentando in ambienti protetti e isolati dall'esterno la capacità di...della Xylella è ad un tale stato per cui non è possibile l'eradicazione del batterio ma...... entrambi impegnati a capire comeall'invio dei carri armati sovietici a Budapest. Il tutto ... "Non va bene che faccio un film ogni cinque anni, quiaccelerare,stringere". Lo ...DOPPIA CIFRA Senigallia prova ae cerca di bloccare i ritmi delle campobassane con la zona. ... Ora siamo sull'1 - 0 epensare alla gara di Senigallia, consapevoli di avere un'altra gara ...

Juve, Allegri guarda il bicchiere mezzo pieno: "siamo ancora terzi, una settimana fa l'avremmo persa questa partita..." Tuttocampo

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, commenta, intervistato da "JTV", il pareggio ottenuto con il Bologna nel match di campionato giocato ieri sera al Dall'Ara. Ecco ...Archiviata l'eliminazione di Coppa Italia, per la Juve è tempo di rituffarsi nel campionato. Con Max Allegri che fa così il punto della situazione alla vigilia della trasferta di Bologna. MOMENTO - "V ...