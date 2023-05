Bigon sul calo del Napoli | «È una questione psicologica più che fisica»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 1 maggio 2023) L’allenatore dell’ultimo scudetto delAlbertoè stato intervistato ai microfoni di Radio Anchi’io Sport, sulla festa rimandata ieri i per il pareggio contro la Salernitana «Si tratta solo di pochi giorni di attesa per il». Sul rinvio della gara «È stata fatta una cosa intelligente e giusta dal punto di vista della sicurezza, adesso a Udine si aprirà un altro capitolo. Il discorso campionato potrebbe essere risolto prima della partita, non ci resta che aspettare per vedere gioire, definitivamente, il popolo napoletano». Aè stato chiesto cos’è cambiato rispetto a quando vinse lui lo scudetto nel 1990: «Le due situazioni sono completamente diverse, durante il nostro tragitto verso lo stadio i tifosi hanno buttato tonnellate di sale per scaramanzia perché non era ancora fatta». E su quanto ...