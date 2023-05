Berlusconi | Tajani | Migliora gradualmente | deciderà lui come intervenire a convention

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 1 maggio 2023) “La sua salute stando, sono giorni che ogni bollettino medico ci riempie di gioia”. Intervistato da Libero, è Antonioa parlare così del recupero di Silvio, anche in vista dellanazionale FI in programma a Milano il 5 e il 6. “Per non affaticarlo – spiega il vicepremier e coordinatore nazionale ‘azzurro’ – aspettiamo che ci chiami lui, ma contiamo di averlo con noi, venerdì e sabato, nel modo che sarà più opportuno per lui”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.