Berlusconi scende in campo | ancora una volta | terrà lui l’intervento di chiusura alla convention di Forza Italia

(Di lunedì 1 maggio 2023) Èricoverato all’ospedale San Raffaele, ma gli organizzatori dellanazionale di, in programma a Milano il 5 e il 6 maggio, scommettono sul fatto che Silvioriuscirà a faredidella manifestazione. Il nome del Cavaliere chiude, con un indicativo grassetto, la locandina della kermesse intitolata Ladell’. Appuntamento a sabato prossimo, dunque, ore 12.30, per la prima apparizione dell’ex presidente del Consiglio dallo scorso 5 aprile. Undici giorni in terapia intensiva, la notizia che da un paio di anni soffre di una leucemia mielomonocitica cronica e una data di dimissioni che non èstata ipotizzata. Per questo, nonostante le condizioni ...

Per questo, nonostante le condizioni del Cavaliere siano in costante miglioramento rispetto ai primi giorni del ricovero, non è da escludere la possibilità che l'intervento divenga, in ...E infatti se IV sale, Azione(4,3, - 0,2). Bene anche Forza Italia , sempre stabile o in crescita da quandoè stato ricoverato al San Raffaele di Milano. Per FI ora è in arrivo la ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Meloni: "Non abbiamo bisogno di patenti di democrazia" Dagli affari a Forza Italia, tutto è in mano a Marina. Che nonin campo Pd e Movimento ...

Berlusconi scende in campo, ancora una volta: terrà lui l'intervento ... Open

Il Partito democratico di Elly Schlein registra il 21,1%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte resta invariato ...Mentre Silvio Berlusconi sta meglio, la famiglia un giorno dovrà vedersela con il passaggio generazionale. Il futuro del Biscione come fosse la saga dinastica in onda su Sky ...