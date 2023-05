Benevento | rimonta solo sul campo | la classifica ha le sembianze di una sentenza

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiL’onore delle armi non basta. Ilcompie unache, in altri tempi, avrebbe strappato applausi. Il due a due contro il Parma, invece, lascia dietro di sé la solita scia di rammarico e recriminazione. Un punto che serve pochissimo alla Strega, bisognosa di una vittoria per continuare a credere nella salvezza. Il quartultimo posto che vale il play out dista adesso sei lunghezze, ma al termine della stagione mancanotre giornate. Poche per credere in un’impresa che, come si ripete nel Sannio, avrebbe del miracoloso. Agostinelli in tre partite ha dato almeno un’anima, una rotta a una nave destinata alla deriva. Chiedere al Parma, i ducali pensavano di aver archiviato la pratica nella prima frazione, salvo poi doversi ricredere. Una sfida iniziata nel migliore dei modi per gli emiliani, subito ...