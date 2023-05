Benevento-Parma | Serie B | probabili formazioni e diretta TV

(Di lunedì 1 maggio 2023) Questo pomeriggio alle 15, allo stadio Vigorito, ilospita ilnella gara valida per la 35esima giornata del campionato diB. I giallorossi cercano disperatamente punti per schiodarsi dall’ultima posizione e lo fanno contro dei crociati pienamente lanciati in zona playoff. Ecco dunque le ultime sullee sullatelevisiva di. Il momento delIlsi presenta alla sfida con l’obbligo morale di dover provare a vincere la partita. Una stagione da dimenticare rischia di far retrocedere i giallorossi nel peggiore dei modi, ovvero con l’ultimo posto in classifica. Anche se, bisogna dirlo, gli ultimi due pareggi hanno riacceso un lumicino di ...

Un quasi testa coda in Serie B oggi pomeriggio allo stadio Vigorito. In campo alle 15per un match che vale tantissimo per entrambe le squadre. I padroni di casa sono all'ultima spiaggia e devono centrare una vittoria per sperare ancora nella salvezza. Al contrario i ...Promettono gol, Como - Palermo e Venezia - Modena. Pronostici altre partite Si gioca anche in Premier League e Liga. Leicester - Everton è uno scontro salvezza: i padroni di casa ...La data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di, match del Vigorito valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023 . I padroni di casa di Agostinelli, dopo il pareggio ottenuto in casa del ...

Benevento-Parma, i ballottaggi di Agostinelli Ottopagine

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità , misurazione e marketing (con annunci personali ...I pronostici di lunedì 1 maggio: in campo Premier League, Liga e ben otto partite del campionato di Serie B alla quartultima giornata.