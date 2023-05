Benevento-Parma | le pagelle | Manfredini e Ciano sugli scudi | Tosca tradisce

(Di lunedì 1 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiTerzo pareggio di fila per ilsotto la gestione di Andrea Agostinelli. Un pari che serve a poco o nulla in termini di classifica. La reazione giallorossa contro ilsarebbe stata accolta positivamente in altri contesti, ma alla Strega, come ammesso dallo stesso allenatore, servono vittorie che continuano a non arrivare.– Incolpevole sui due gol del, salva ilin più di una circostanza. Miracoloso l’intervento nel finale su Estevez che evita l’ennesima beffa. Voto: 7 Veseli – Prestazione non brillante. Benedyczak sfonda dalla sua parte, trovando gol e assist decisivo. La situazione non migliora da terzino nella ripresa. Voto: 5 (dal 33’st El Kaouakibi – Ritorno in campo con tanta ruggine. Voto: s.v.) Glik – Qualche sbavatura di troppo ...

L'allenatore del Parma aveva valutato i campani allo stesso livello del Cagliari Dopo il pareggio nel pomeriggio subito in rimonta dal Parma contro il Benevento, l'allenatore Fabio Pecchia ha analizza ...