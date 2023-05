Benedetta Rossi | la sua torta ai frutti di bosco è perfetta per l' estate | velocissima da preparare

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 1 maggio 2023) Voglia improvvisa di dolce? Ecco unaestiva che vi consiglia l'esperta: prepararla è semplicissimo Di solito quando si avvicina alla stagione estiva, sempre di meno le persone sono incentivati ad accendere il forno per cucinare dei dolci. Si preferiscono per lo più gelati, semifreddi o anche le torte che si devono far riposare in frigorifero come ad esempio le cheesecake. Queste però a volte contengono troppa gelatina di pesce che, le persone non sempre piace solo un po’ che sia nell’utilizzarlo. Ecco allora che, la vera esperta di ricette semplicissime da replicare, condivide la ricetta di un dolce che, nonostante la cottura in forno, a ugualmente un sapore freschissimo. Per prepararlo corrono pochissimi e semplicissimi passaggi che, perché conosce bene ...