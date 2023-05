Beautiful | puntate italiane | Sheila commette un grave errore

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 1 maggio 2023)Carter sarà sempre più protagonista a, come segnalano le anticipazioni relative alle prossime. La dark lady, infatti, dirà a Thomas qualcosa di inaspettato che potrebbe farla finire in seri guai. Ricordiamo che la Carter ha avuto una terribile discussione con Brooke e, complice anche la gelosia nei confronti di Deacon e del suo sentimento per la Logan, ha deciso di vendicarsi rovinando il matrimonio della donna con Ridge., in particolare, ha scambiato le bottiglie di spumante analcolico che Brooke aveva ordinato a Capodanno con quelle alcoliche spingendo la sua nemica ad ubriacarsi. A quel punto, poiché Ridge era fuori per lavoro, la Logan ha iniziato a bere con Deacon e i due si sono baciati appassionatamente, ma sono stati visti dal piccolo Douglas. Il ...