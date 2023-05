(Di lunedì 1 maggio 2023) 'Ladacon 4mi' diceche ha da poco dato alla luce la sua quarta bambina, Matilda Luce . La stanchezza si fa sentire e lei stessa in una story ...

'La vita da mamma con 4 bambini mi mette a dura prova' diceche ha da poco dato alla luce la sua quarta bambina, Matilda Luce . La stanchezza si fa sentire e lei stessa in una story Instagram lo conferma. Dopo Alle, Bianca e Azzurra ora è ...Tra l'altro proprio nella trasmissioneha conosciuto il suo attuale marito, Marco Fantini. Le due sorelle hanno vissuto l'ultima gravidanza quasi in contemporanea. Hanno infatti ...Antonella Fiordelisi e Belen insieme, l'incontro choc che infiamma il web: 'Chissà cosa ne pensa Antonino Spinalbese....'e la gaffe sul nome della figlia dopo il parto: il dettaglio ...

Beatrice Valli: «La vita da mamma con 4 bambini mi mette a dura prova». Ecco perchè leggo.it

«La vita da mamma con 4 bambini mi mette a dura prova» dice Beatrice Valli che ha da poco dato alla luce la sua quarta bambina, Matilda Luce. La stanchezza si fa sentire e lei stessa ...Il noto influencer ed ex tronista di Uomini e Donne, Marco Fantini, ha raccontato poco fa sulle sue storie Instagram di aver trascorso la notte in ospedale. Il modello è appena diventato papà per la t ...