Bayern Monaco | Manè in bilico | una big europea sullo sfondo

MANCHESTER UNITED KOLO MUANI - Se da un lato ilavrebbe deciso di virare su Randal Kolo Muani per rinforzare il reparto offensivo, dall'altro il club bavarese deve fare attenzione alla concorrenza. Stando a quanto riferisce Sky Sport ...Illa prossima estate sarà certamente tra le squadre più da tenere d'occhio per la corsa al centravanti. La squadra tedesca, d'altronde, non ha mai sostituito il partente Robert Lewandowski ...FUTURO PAVARD - Vi sarebbe grande incertezza in casarelativamente al futuro di Benjamin Pavard , terzino francese e nel club tedesco da luglio 2019. Il contratto del giocatore scade nel 2024, e i colloqui decisivi dovrebbero esserci solo ...

Bayern Monaco, nel mirino un attaccante della Premier League Calciomercato.com

MANCHESTER UNITED KOLO MUANI - Se da un lato il Bayern Monaco avrebbe deciso di virare su Randal Kolo Muani per rinforzare il reparto offensivo, ...Il Bayern Monaco si muove in maniera concreta per Randal Kolo Muani. Secondo quanto riferito dalla stampa tedesca, il club bavarese avrebbe avviato la trattativa con l'Eintracht Francoforte per l'atta ...