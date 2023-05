Bayern Monaco | dalla Germania | avviati i contatti per Kolo Muani

(Di lunedì 1 maggio 2023) Illa prossima estate sarà certamente tra le squadre più da tenere d’occhio per la corsa al centravanti. La squadra tedesca, d’altronde, non ha mai sostituito il partente Robert Lewandowski con una punta di livello, e ora ha intenzione di risolvere il problema. Da settimane si parla anche di Victor Osimhen in chiave mercato bavarese, ma secondo i media tedeschi, il club avrebbe avviato una trattativa con l’Eintracht Francoforte per. Per portare in porto l’operazione servirà con ogni probabilità una cifra superiore ai 100 milioni di euro. SportFace.

Commenta per primo Il Chelsea è sicuro che Mason Mount , in scadenza di contratto con i Blues nel giugno del 2024, respingerà le offerte die Liverpool e firmerà un nuovo accordo con il club londinese . Lo riporta Football Insider .La dirigenza delstarebbe pensando a un rinforzo per la difesa della prossima stagione e starebbe valutando un possibile investimento per strappare Alessandro Bastoni all' Inter : la dirigenza bavarese ...Può intrigare il nome di Victor Osimhen , anche se sul bomber del Napoli si sta sviluppando un altro tipo di mercato tra PSG,e le sirene della Premier League. Stuzzica anche il profilo ...

Il Bayern Monaco si muove in maniera concreta per Randal Kolo Muani. Secondo quanto riferito dalla stampa tedesca, il club bavarese avrebbe avviato la trattativa con l'Eintracht Francoforte per l'atta ...BAYERN FUTURO PAVARD - Vi sarebbe grande incertezza in casa Bayern Monaco relativamente al futuro di Benjamin Pavard, terzino francese e nel club tedesco ...